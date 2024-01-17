Политика Украина должна получить приглашение в НАТО еще до окончания войны, - Дуда

2024-01-17 19:15


По его словам, поддержка Украины - это ключевой вопрос безопасности в Европе.

Хотя Украина не сможет стать членом НАТО во время войны, но должна получить приглашение в Альянс и начать процесс вступления.

"Украина должна получить приглашение в НАТО, которое бы начало этот процесс. Это чрезвычайно важно также для морального духа защитников Украины",- заявил во время пресс-конференции с главой Украины Владимиром Зеленским в Давосе президент Польши Анджей Дуда, которого цитирует "Польское радио".

Он пояснил, что приглашение запустит процесс обсуждения вопроса в парламентах стран-членов НАТО. Как известно, Польша и другие страны Запада призывают к продолжению поддержки Украины. По словам Дуды, это ключевой вопрос безопасности в Европе.

"Если Россия в этой войне одержит победу, то будет продолжать свою агрессивную политику, а если будет продолжать свою агрессивную политику, то практически очевидно, что нападет снова и будем иметь очередную войну следствием российской агрессии", - подчеркнул политик.

Польский президент заверил Зеленского накануне визита премьер-министра Дональда Туска в украинскую столицу, что Киев может быть спокойным относительно поддержки Варшавы.

Вступление Украины в НАТО

В офисе президента заявляли, что Украина не станет членом НАТО, пока идет война с Россией. Однако у нашей страны есть конкретные договоренности с Альянсом, а генсек НАТО Йенс Столтенберг занимает четкую позицию: Украина станет членом блока, но когда закончит эту войну "справедливым финалом".

Как недавно сообщалось, Зеленский убежден, что Украина заслуживает приглашения к членству в Организации Североатлантического договора (НАТО) на саммите Альянса, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне.

Он также объяснил, почему именно Украине сложнее всего стать членом НАТО среди всех стран Европейского континента.

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