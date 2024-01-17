ВОЙНА В Украине Запуск е-реестра военнообязанных ускорит обмен информацией в армии, - Умеров

2024-01-17 17:37

Принятый во втором чтении законопроект №10062 позволит армии ускорить процессы обмена информацией.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров.

"Вчера Верховная Рада Украины сделала важный шаг для цифровизации украинских Сил обороны. Я благодарен каждому из 249 проголосовавших депутатов. Отдельно благодарю Давида Арахамию и Александра Корниенко, которые активно работали в сессионном зале и комитетах над тем, чтобы закон был принят", – сказал Умеров 16 января.

В Минобороны отметили, что закон будет внедрен в установленные сроки - для ускорения сбора, обработки и использования военных данных.

"Услуги и процессы для военнослужащих наконец-то полностью перейдут в удобный цифровой формат, который будет урегулирован законом", - добавил Умеров.

Как сообщалось ранее, 16 января Верховная Рада приняла в целом закон об электронном реестре военнообязанных.

Закон предусматривает, что база данных реестра может формироваться и обновляться из данных Центральной избирательной комиссии, Государственной налоговой и Государственной миграционной службы. Также для обновления информации будут использовать данные из реестров Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Министерства по делам ветеранов, Государственной морской инспекции, Госавиаслужбы.

Законопроект предусматривает создание электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста, порядок доступа к которому будет определять Минобороны.