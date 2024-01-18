Политика США не выйдут из НАТО даже если президентом снова станет Трамп, - Столтенберг

2024-01-18 10:27

США не выйдут из НАТО, если по результатам выборов в этой стране президентом снова станет Дональд Трамп. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Bloomberg.

США останутся верными и важными союзниками, потому что в интересах безопасности Соединенных Штатов иметь более 30 друзей и союзников... Это то, чего нет в Китае и россии, и что делает Соединенные Штаты более безопасными и сильными, заявил генсек НАТО.

По словам Столтенберга, ранее во время встреч Трамп не говорил ему, что США никогда не помогут Европе, если она вдруг подвергнется нападению.

Он напомнил, что главная претензия Трампа заключалась в том, что европейские союзники не тратят достаточно средств на оборону. Но сейчас Европа увеличивает такие расходы, "так что нам есть что рассказать о распределении (финансового - ред.) груза".

Как пишет агентство, эти комментарии прозвучали на фоне озабоченности официальных лиц НАТО, особенно в Европе, относительно того, что Трамп может вернуться в Белый дом после того, как избиратели штата Айова обеспечили ему явную победу на кокусах республиканцев в понедельник.