ВОЙНА В Украине Україна та Латвія створюють першу на континенті Коаліцію дронів та радіоелектронної боротьби

2024-01-19 21:36

Україна та Латвія створюють Коаліцію дронів та радіоелектронної боротьби, до якої приєднуватимуться країни-союзники.

Ініціатором створення коаліції стала Латвія – під час зустрічі міністра оборони Андріса Спрудса з міністром оборони України Рустемом Умєровим у грудні 2023 року. За словами міністра оборони Латвії, ця ініціатива допоможе українським військовим у війні, де використання дронів стало важливим елементом бойових дій.

“Жорстоке вторгнення росії в Україну продемонструвало стратегічну цінність та ефективність використання безпілотників у бойових діях. Ми маємо сприяти перевазі України на полі бою та демонструвати довгострокову підтримку України. Тому ставимо перед собою високі завдання”, – виступив з промовою міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

У межах підготовки до зустрічі в Рамштайні заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко презентувала представникам 13 країн-учасниць потребу України в безпілотних системах, засобах радіоелектронної боротьби та технологіях, що захищатимуть критичну інфраструктуру.

“Воювати мають технології, а не люди. Коаліція дронів стане ще одним кроком до реалізації цієї ідеї. Це збереже багато життів. Підсилення та розвиток виробництва безпілотних систем дозволить трансформувати армію і зробити новітні технології сьогоднішньою реальністю. Окремо запрошую нації до розробки програмних рішень, які створять майбутнє цієї сфери”, – звернулася до партнерів заступниця міністра оборони.

А також зазначила, що успіх наших військових залежить від асиметричної відповіді, яку Україна дає ворогу.

“Українське виробництво вже зараз показує результати, а це – більш ніж 70 зразків безпілотних апаратів, які легалізовані й експлуатуються на передовій. І зараз ми потребуємо допомоги для масштабування”, – аргументувала Катерина Черногоренко.

Своєю чергою, країни-партнери висловили підтримку та розуміння доцільності створення коаліції. Про свої наступні кроки вони повідомлять вже 23 січня під час засідання Контактної групи з питань оборони України. Очікуються перші новини про приєднання.