ВОЙНА В Украине Буданов заявил о больших потерях роССиян в Авдеевке

2024-01-20 14:30

Потери захватнической российской армии в районе Авдеевки Донецкой области в последние недели значительно выросли.

Об этом заявил в комментарии Financial Times руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов.

Издание пишет, что по оценкам американской разведки, с начала наступления под Авдеевкой в октябре 2023 года россияне потеряли более 13 тыс. человек и 220 боевых машин. Впрочем, отмечает главный разведчик, за последние недели эти цифры значительно выросли. Впрочем, он не может назвать точное количество.

"Украина занимала сильную оборонительную позицию вокруг промышленного города, где расположен крупный коксохимический завод", — сказал он.

Бои в Авдеевке

Аналитики ISW заявляют, что у города россияне теряют много бронетехники, но продвигаются. За три дня россияне потеряли 41 единицу бронетехники.

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий говорит, что главная цель российских оккупантоа - это перерезание дороги и окружение Авдеевки. В то же время украинские Вооруженные силы отстаивают свои позиции на Авдеевском направлении.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко заявил, что Россия провалила первоначальный план захвата Авдеевки. Он отметил, что продолжающиеся российские штурмы и атаки могут быть попытками добиться успеха в других местах.