Политика США готовит продолжительную военную кампанию против йеменских хуситов

2024-01-22 10:27

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает планы продолжительной военной кампании против йеменских хуситов, поскольку 10 дней ударов не смогли остановить нападения группировки на иностранные суда в Красном море. Об этом сообщает The Washington Post.

СМИ заявило, что быстро расширяющийся ответ США также рискует вовлечь Байдена в еще одну нестабильную кампанию в регионе, который уже не раз подводил американских военных.

Представители администрации описали журналистам свою стратегию в Йемене как попытку взорвать высокопоставленный военный потенциал хуситов, чтобы ограничить их способность совершать нападения на суда в Красном море и Аденском заливе или обеспечить достаточный сдерживающий фактор, чтобы судоходные компании, избегающие риска, возобновили отправку судов.

"Мы четко представляем себе, кто такие хуситы, и какое их мировоззрение. Поэтому мы не уверены, что они немедленно прекратят свои действия, но мы, безусловно, пытаемся ослабить и уничтожить их потенциал", - отметил высокопоставленный американский чиновник.

subscriber subscriber

Еще по теме

В США огласили приговор еще одному из участников нападения на Капитолий

2024-01-19 14:35

В Совете нацбезопасности США напомнили о важности военной помощи Украине

2024-01-19 08:26

Канада призвала США передать Украине ПВО NASAMS

2024-01-18 22:05

США, Южная Корея и Япония осудили КНДР за поставку оружия роССии

2024-01-18 17:37

Еще новости в разделе "Политика"

Владимир Зеленский отреагировал на факт тайной слежки за журналистами Bihus.Info

2024-01-22 13:32

США готовит продолжительную военную кампанию против йеменских хуситов

2024-01-22 10:27

Владимир Зеленский заявил, что готов провести выборы во время военного положения

2024-01-22 08:26

Макрон пояснил, почему нужно и далее поддерживать Украину

2024-01-21 14:30
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Владимир Зеленский отреагировал на факт тайной слежки за журналистами Bihus.Info 2024-01-22 13:32
США готовит продолжительную военную кампанию против йеменских хуситов 2024-01-22 10:27
Владимир Зеленский заявил, что готов провести выборы во время военного положения 2024-01-22 08:26
Макрон пояснил, почему нужно и далее поддерживать Украину 2024-01-21 14:30