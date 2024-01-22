Политика США готовит продолжительную военную кампанию против йеменских хуситов

2024-01-22 10:27

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает планы продолжительной военной кампании против йеменских хуситов, поскольку 10 дней ударов не смогли остановить нападения группировки на иностранные суда в Красном море. Об этом сообщает The Washington Post.

СМИ заявило, что быстро расширяющийся ответ США также рискует вовлечь Байдена в еще одну нестабильную кампанию в регионе, который уже не раз подводил американских военных.

Представители администрации описали журналистам свою стратегию в Йемене как попытку взорвать высокопоставленный военный потенциал хуситов, чтобы ограничить их способность совершать нападения на суда в Красном море и Аденском заливе или обеспечить достаточный сдерживающий фактор, чтобы судоходные компании, избегающие риска, возобновили отправку судов.

"Мы четко представляем себе, кто такие хуситы, и какое их мировоззрение. Поэтому мы не уверены, что они немедленно прекратят свои действия, но мы, безусловно, пытаемся ослабить и уничтожить их потенциал", - отметил высокопоставленный американский чиновник.