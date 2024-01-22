Политика Зеленский вносит в Раду законопроект о множественном гражданстве

2024-01-22 16:05

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде Украины ввести институт множественного гражданства.

Об этом глава государства сказал в своем поздравлении по случаю 105-й годовщины Дня Соборности Украины.

"Сегодня я вношу в Верховную Раду Украины ключевой законопроект, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства", - подчеркнул Зеленский.

Как отметил президент, это "позволит иметь наше гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира". Он уточнил, что кроме граждан страны-агрессора.

"Все, кто в периоды различных волн эмиграции вынужденно покинул родную землю, оказавшись в Европе, США, Канаде, странах Азии, Латинской Америки. Все, кто помогает нам несмотря на сотни и тысячи километров от родной земли", - отметил Зеленский.

Кроме того, он вспомнил и об иностранных добровольцах, которые встали на защиту Украины. "Все, кто воюет за свободу Украины, как за родную Родину. И Украина станет для них такой. Для всех, кто сможет почувствовать, что быть в Украине значит быть дома. Не туристами, а гражданами. Великой, Соборной, единой Украины. За свободу которой мы боремся. Бьемся за право быть украинцами. И соответствующее решение - один из элементов такой свободы, одна из возможностей реализации такого права. Права быть украинцем", - сообщил глава государства.

Множественное гражданство в Украине - последние новости

В октябре 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о необходимости введение множественного гражданства в Украине с единственным ограничением.

В сентябре прошлого года народный депутат Украины Ярослав Железняк заявил, что парламент в ближайшее время может рассмотреть подробнее 2 законопроекта о введении двойного гражданства: они зарегистрированы в Раде по номерам 6368-д и 6369-д и предусматривают определенную либерализацию по этому вопросу.

В то же время проект закона 6368-д предлагает, чтобы украинцев могли лишить гражданства в том случае, если они добровольно согласились взять паспорт РФ - государства-оккупанта.