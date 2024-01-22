ВОЙНА В Украине Мобилизация полицейских: глава Нацполиции озвучил отношение к такой идее

2024-01-22 19:15

Выгивский отметил, что полицейские уже воюют с первого дня, но заявил о готовности к мобилизации правоохранителей, если будет принято такое решение.

Украинские полицейские уже воюют на фронте еще с начала войны. Если мобилизовать еще больше полицейских, возникнет проблема с комплектацией и это может сказаться на криминогенной ситуации в стране.

Об этом глава Национальной полиции Украины Иван Выгивский рассказал в интервью "РБК-Украина", комментируя тему обсуждения мобилизации полицейских.

Ситуация с криминалом в Украине во время войны

Выгивский сообщил, что в Украине "сложилась аномальная ситуация". Ведь в других государствах во время войны значительно ухудшалась криминогенная ситуация, а в Украине "удается держать криминогенную ситуацию под контролем и обеспечивать гражданам внутреннюю безопасность и правопорядок".

"У нас нет разгула уличной преступности – по улицам не бегают люди с оружием, никого не расстреливают, не грабят, не громят витрины. И это также благодаря тому, что мы привлекли к нарядам на улицах максимальное количество полицейских. Если до войны это было около 4000 нарядов, то теперь более 7000. Сегодня можно достаточно безопасно чувствовать себя на улице", – заверил глава Нацполиции.

Мобилизация полицейских

Выгивский заявил о готовности к мобилизации полицейских, если будет принято такое решение. В то же время он отметил, что полицейские уже воюют с первого дня, выполняют боевые распоряжения. Речь идет об объединенной бригаде Нацполиции "Лють" и сводных отрядах из всех областей.