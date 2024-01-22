ВОЙНА В Украине роССия может потерять в Украине полмиллиона военных до конца года: немецкий генерал озвучил прогноз

2024-01-22 20:04

Потери российской армии в живой силе к концу 2024 года могут достигнуть полумиллиона солдат. Такова может быть цена захвата оккупантами нескольких километров территории, что нельзя будет считать военным успехом.

Об этом заявил глава ситуационного центра по Украине при Минобороны Германии Кристиан Фрейдинг, сообщает DW. Относительно потерь техники он оценил их в четырехзначных числах.

По его словам, в течение почти двух лет войны качество личного состава российских вооруженных сил существенно снизилось.

"Современные российские вооруженные силы фактически уничтожены. Нет больше хорошо обученных войск, целые дивизии разрушены", – заявил Фрейдинг.

Он выразил убеждение, что в связи с этим России не удастся провести значимое наступление в ближайшем будущем.

Относительно состояния украинских войск Фрейдинг указывает на то, что противовоздушная оборона Украины успешно перехватывает 80% воздушных атак РФ, включая эффективное отражение самых современных ракет "Кинжал".

Вооруженные силы Украины проявляют способность к более точным дальним ударам по российским силам, включая аннексированный Крым. Флот России вынужден был покинуть Севастополь, а украинские беспилотники могут проникать в Москву. Генерал-майор отметил, что украинские войска могут эффективно проводить оборонные бои, сохраняя высокий уровень мобильности.

Ранее британская разведка сообщала, что потери РФ в технике и живой силе на войне против Украины выросли в последние дни. Всего за пять дней потери военной техники Россией увеличились на 88%.

Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожили дорогой российский зенитный ракетный комплекс. Точным ударом защитники превратили ЗРК "Тор" в металлолом. Стоит отметить, что оккупанты пытались сбить украинский дрон ракетой из "Тора", но промазали.