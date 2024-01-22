ТЦК будет знать все: украинцам рассказали, какие данные передадут в военкомам

Украинцам рассказали, какие данные будут передаваться в военкомат после принятия Верховной Радой закона о создании унифицированного электронного реестра военнообязанных (№10062).
О принятии закона сообщал народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Так, единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов будет содержать информацию о водительском удостоверении.
Исходя из уже принятого закона, информация об удостоверении водителя будет передаваться в Территориальные Центры Комплектования. Этот момент фиксируется в законе, принятом большинством украинских депутатов 16 января 2024 года.
Кроме того, в реестр внесут почти все доступные сведения о лице, включая информацию о семейном статусе, знание иностранных языков, контактные номера и адреса электронной почты.
Следует отметить, что Министерство обороны Украины является владельцем реестра. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки выступают в роли органов администрирования.
Документ должен быть подписан Президентом и затем официально опубликован. Закон вступает в силу на следующий день после его публикации.