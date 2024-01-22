ВОЙНА В Украине ТЦК будет знать все: украинцам рассказали, какие данные передадут в военкомам

2024-01-22 22:15

 

Украинцам рассказали, какие данные будут передаваться в военкомат после принятия Верховной Радой закона о создании унифицированного электронного реестра военнообязанных (№10062).

О принятии закона сообщал народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Так, единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов будет содержать информацию о водительском удостоверении.

Исходя из уже принятого закона, информация об удостоверении водителя будет передаваться в Территориальные Центры Комплектования. Этот момент фиксируется в законе, принятом большинством украинских депутатов 16 января 2024 года.

Кроме того, в реестр внесут почти все доступные сведения о лице, включая информацию о семейном статусе, знание иностранных языков, контактные номера и адреса электронной почты.

Следует отметить, что Министерство обороны Украины является владельцем реестра. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки выступают в роли органов администрирования.

Документ должен быть подписан Президентом и затем официально опубликован. Закон вступает в силу на следующий день после его публикации.

 
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