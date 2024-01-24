Политика Посол США заявила, что военная помощь Запада нужна Украине именно сейчас

2024-01-24 13:34

Посол США в Україні Бріджит Брінк після чергових ракетних атак рашистів заявила, що «Україна потребує подальшої підтримки Заходу саме зараз».

«росія здійснила серію ракетних ударів по Києву, Харкову та Павлограду, в результаті чого загинуло щонайменше 5 людей і понад 40, включно з дітьми, отримали поранення. Україна потребує нашої подальшої підтримки саме зараз, щоб захистити цивільне населення від цих жорстоких нападів», – написала вона у соцмережі Х.

Ця заява пролунала на тлі затримки допомоги Заходу. У грудні минулого року лідери ЄС мали намір схвалити надання Україні фінансової підтримки в розмірі 50 мільярдів євро, проте Будапешт заблокував цей пакет допомоги. Лідери ЄС мають повернутися до цього питання у найближчій час.