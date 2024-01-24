Политика В США сделали заявление о наступлении армии рф

2024-01-24 20:48

Соединенные Штаты Америки пока не видят серьезного наземного наступления армии агрессора России. Впрочем, он может начаться, когда земля станет жестче.

Об этом на брифинге сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

"Мы не видим большого движения на фронте. Ни одна из сторон не достигла большого прогресса, и мы не видим какого-либо серьезного подталкивания россиян к какому-то наземному наступлению. И я не исключаю, что они не попробуют этого, когда почва станет жестче", — подчеркнул Кирби.

Он также отмечает, что массированный ракетный удар армии РФ по Украине утром 23 января говорит о попытках "взломать волю и хребет" украинцев. По словам Кирби, Москва пытается уничтожить украинские системы противовоздушной обороны, но не добивается своих целей.

"Итак, частично это попытка сломать позвоночник украинскому народу, но также и попытка заставить украинцев продолжать использовать боеприпасы", — заявил представитель Белого дома.

Напомним, Financial Times со ссылкой на украинских силовиков сообщило, что Россия планирует "большое наступление". Целью Москвы может быть полный захват Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.