ВОЙНА В Украине Скільки цивільних і військових українців зараз перебувають у полоні рф - вперше названо точну цифру

2024-01-25 12:30

Понад 8000 українців - цивільних і військових - перебувають у російському полоні на сьогодні, повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк.

"Наразі виконано 49 обмінів і повернуто додому 2828 осіб, із них 2681 військовий і 147 цивільних. У полоні на сьогодні перебувають понад 8 тисяч осіб, із них понад 1600 цивільних. Але десятки тисяч людей, і цивільних, і військовополонених, перебувають у статусі зниклих безвісти", - сказав Таранюк під час засідання Ради з прав людини, гендерної рівності та різноманіття при МЗС України.

За його словами, з понад 8 тис. осіб, які перебувають у полоні (підтверджена Україною інформація), підтверджених РФ через Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) - лише понад половина. Дані ж про інших полонених було отримано іншими способами, зокрема від звільнених полонених.

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