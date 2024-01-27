ВОЙНА В Украине "Меньше 100 тысяч": Арахамия предложил рассекретить потери Украины в войне с рф

2024-01-27 11:30

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предлагал Владимиру Зеленскому раскрыть данные о потерях Украины.

Как сообщает "Левый берег", об этом он сказал во время дискуссии "2024: сценарии для страны".

Арахамия добавил, что президент Украины еще не принял решения по этому поводу. Также он отметил, что потери нашей страны "не так велики", как представляют себе украинцы.

"Когда вы идете на улицы и спрашиваете людей о потерях, я не слышал ни разу меньше 100 000. А наши потери гораздо меньше", - отметил нардеп.

Напомним, ранее главный сержант батальона ЗСУ Михаил Кузаконь в беседе с Юрием Романенко заявил, что засекречивание потерь играет на пользу России.