ВОЙНА В Украине Омбудсмен Дмитро Лубінець виступив ПРОТИ РОЗШИРЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ТЦК

2024-01-29 12:28

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, співробітники ТЦК не мають права обмежувати права громадян України.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що при написанні нового проєкту закону про вдосконалення мобілізації робоча група Міністерства оборони консультується з ним, щоб врахувати зауваження, які є з цього приводу. Про це він сказав в ефірі телемарафону «Єдині новини» 25 січня.

За словам омбудсмена, він ще не бачив остаточної редакції законопроекту про мобілізацію.

Ми надали свої категоричні заперечення щодо мобілізації інвалідів – громадян з інвалідністю III категорії.