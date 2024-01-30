ВОЙНА В Украине В ВСУ сообщили, сколько оккупантов сосредоточено на Купянском направлении

2024-01-30 18:26

 

На Купянском направлении русская оккупационная армия сосредоточила около 44 тысяч бойцов. Захватчики РФ подтягивают резервы, чтобы восполнить потери, понесенные во время боевых действий.

Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо.

"Мы контролируем поголовье оккупантов на любом направлении в зоне ответственности ОСУВ "Хортица". Всего по нашей полосе ответственности зафиксировано около 200 тыс. окупантов. Именно на Купянском направлении — около 44 тыс.", — подчеркнул представитель ВСУ.

По его словам, россияне несут большие потери. Кроме этого, "есть еще дезертиры и отказники, отказывающиеся выполнять приказы"

На Купянском направлении в течение суток ВСУ отразили 11 атак окупантов: в Синьковке, Табаевке, Тернах и Серебрянском лесничестве. Кроме того, были уничтожены 289 солдат оккупационного войска. Двое россиян попали в плен.

Напомним, несколько дней назад аналитики Deepstate сообщили, что якобы оккупанты продвинулись на Купянском направлении и захватили село Табаевка Харьковской области.

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