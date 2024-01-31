ВОЙНА В Украине Блокада вантажівок на західних кордонах України закінчилась, черг вже майже нема

2024-01-31 12:28

Наразі блокування вантажівок на території суміжних країн на кордоні з Україною не відбувається, черги практично відсутні. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Укрінформ.

На напрямку кордону з Польщею пункти пропуску Рава-Руська - Гребенне, Краківець - Корчова, Ягодин - Дорогуськ, Шегині - Медика, які до цього блокувалися, функціонують у штатному режимі.

За інформацією польських прикордонників, станом на ранок сьогодні в бік України черги відзначаються навпроти пункту пропуску Ягодин - 150 вантажівок та Краківець - 40 вантажівок.

Демченко зазначив, що після розблокування рух вантажного транспорту на кордоні з Польщею став досить інтенсивним, відповідно до пропускних спроможностей пунктів пропуску.

На інших ділянках кордону черг немає. Загалом за минулу добу на цих чотирьох напрямках кордон на в’їзд та виїзд перетнуло понад 2800 вантажівок.

Відзначається інтенсивність руху на в’їзд та виїзд на всіх ділянках з суміжними країнами. Черг у бік України з вантажних транспортних засобів станом на сьогодні також не має.