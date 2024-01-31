ВОЙНА В Украине Новый законопроект о мобилизации: украинцев за границей обяжут стать на военный учет

2024-01-31 21:37

Речь идет о гражданах Украины, снятых с военного учета.

В обновленном законопроекте о мобилизации указывается, что некоторые категории выехавших за границу граждан обязаны стать на военный учет.

Об этом говорится в тексте законопроекта.

В документе указывается, что речь идет о гражданах Украины, которые были сняты с военного учета в связи с выбытием за пределы страны сроком более трех месяцев.

Таких граждан планируется обязать "в течение 30 дней со дня вступления в силу постановления Кабинета Министров Украины, определяющего особенности ведения военного учета граждан Украины, постоянно или временно состоящих за границей, стать на военный учет граждан Украины".

Кроме того, в законопроекте указывается, что во время действия военного положения такие граждане имеют право на беспрепятственный въезд-выезд из Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минобороны объяснили нюансы обновленного законопроекта о мобилизации 2024 года.

Кроме того, мы ранее информировали, как будут наказывать украинцев за неявку в ТЦК после вручения повестки.