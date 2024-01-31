ВОЙНА В Украине В Пентагоне прокомментировали предоставление Украине бомб GLSDB

2024-01-31 19:15

 

Представитель Пентагона заявил, что Украина получит бомбы GLSDB в соответствии с прошлогодними договоренностями, но не предоставил конкретики относительно сроков их передачи из соображений безопасности.

Украина получит бомбы GLSDB согласно прошлогодним договоренностям, однако в Пентагоне не могут сообщить о конкретных сроках их передачи. Об этом во время брифинга 30 января заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

Что касается бомб малого диаметра, то, как мы признали в прошлом году, мы предоставим Украине бомбу малого диаметра наземного базирования (GLSDB) в рамках нашей USIA - наших усилий по поддержке безопасности, которые финансируются USAI. Однако из соображений безопасности мы не собираемся подтверждать конкретные сроки - сказал Райдер.

По его словам, США "продолжают тесно сотрудничать с Украиной, с нашими отраслевыми партнерами, чтобы гарантировать, что Украина получает и готова использовать способности, которые мы им предоставляем, и как можно скорее".

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