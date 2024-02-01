ВОЙНА В Украине В ВСУ раскрыли, какие самолеты роССия держит на аэродроме "Бельбек" в Крыму

2024-02-01 16:05

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, какие именно российские самолеты могли базироваться на аэродроме "Бельбек" в оккупированном Крыму, который атаковали 31 января.

"Вражеские самолеты Су-27, МиГ-29, Су-30. Примерно такие самолеты (базировались). Также была информация о МиГ-31, но классификации БМ, а не К. Это другого назначения, он носитель таких ракет как Р-37, которые, в частности, угрожают нашим самолетам и вертолетам на южном направлении", - заявил Игнат в эфире "Эспрессо".

По его словам, аэродром активно используется россиянами: "Это один из основных аэродромов, которые есть на территории полуострова. Там около пяти аэродромов, которые враг использует с начала полномасштабного вторжения".

Как добавил Игнат, пока о результатах удара говорить рано, поскольку надо дождаться подтверждений по потерям врага.

"Есть определенная информация. Будем ждать спутниковые снимки. Это будут уже неопровержимые доказательства того, что та или иная техника выведена из строя, сколько оккупантов больше не вернутся в строй. И уничтожение инфраструктуры - это также плюс. Это то, что уменьшит способности России в акваториях обоих морей по нанесению ударов по нашему государству", - сказал спикер воздушных сил.

Он также отметил, что методично, регулярно наносить удары, уменьшать боевые способности РФ Украина сейчас может, потому что имеет "некоторые инструменты".

"Конечно, надо больше. Надо больше и самих средств поражения, и самолеты хотелось бы побыстрее получить от наших партнеров для того, чтобы увеличить возможности в этом направлении", - сказал Игнат.

Атака на аэродром "Бельбек" - что сообщалось

31 января во временно оккупированном Крыму в районе аэродрома "Бельбек" прогремела серия взрывов. Минбороны РФ заявило о сбитии 20 "украинских" ракет.

Представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил об успешных результатах атаки украинской авиации на военный аэродром "Бельбек", но информация пока без деталей.

Позже появилась информация, что 31 января ракета попала по пункту связи оккупантов на аэродроме "Бельбек".