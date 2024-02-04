Политика Литва передала Украине новый пакет военной помощи: что вошло

2024-02-04 10:30

Литва передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли снаряды для гранатометов и детонационные системы.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины в Твиттере 2 февраля.

В этот пакет помощи вошли системы подрыва и тысячи патронов для противотанковых гранатометов.

"Литва остается непоколебимой в своей военной поддержке Украины. Сегодня Министерство обороны Литовской Республики доставило системы детонации и тысячи боеприпасов для противотанковых гранатометов. Наше обязательство поддерживать Украину – это не просто солидарность, это инвестиция в безопасность Европы", – говорится в сообщении Минобороны Литвы.