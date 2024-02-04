ВОЙНА В Украине В ТЦК объяснили, почему нельзя выбрасывать повестку: какое наказание за это грозит

2024-02-04 13:30

Начальник киевского мобилизационного отделения Дарницкого районного ТЦК и СП Владимир Новосядлый рассказал, почему нельзя выбрасывать повестку и какое наказание за это грозит.

Об этом он сообщил в интервью "Вечерний Киев".

Так, по словам Новосядлого, за уклонение от мобилизации предусмотрена уголовная ответственность. При этом он подчеркнул, что в законодательстве определен перечень оснований, которые освобождают лиц от мобилизации, в частности, бронирование работников за государственными органами власти, предприятиями, учреждениями, организациями.

Руководитель ТЦК также сообщил, что также есть освобождение по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам, наличие трех детей, ребенка с инвалидностью, жены или одного из родителей с инвалидностью первой или второй группы в случае отсутствия лиц, которые могли бы осуществлять уход.

А вот за уклонение от мобилизации предусмотрена строгая ответственность.

"Вот вы привели пример, когда лицо получило повестку, выбросило ее в мусорку и не появилось. В случае неявки лица в ТЦК материалы направляются в Национальную полицию. Они появляются в базе данных как разыскиваемые лица", – объяснил Новосядлый.

Кроме того, он отметил, что в соответствии с постановлением 1487 Национальная полиция должна задержать и доставить в ТЦК военнообязанных и резервистов, совершивших административное правонарушение, для составления протокола.

По словам руководителя ТЦК, полиция отрабатывает свой алгоритм действий, и "потом таких лиц нам доставляют". В таком случае составляется протокол об административном правонарушении.

"Если лицо заявляет, что оно не желает общаться, то это уже явный факт уклонения от мобилизации. За это предусмотрена уголовная ответственность. Составляют соответствующие документы и материалы подают на досудебное расследование в отношении уклонения", – сказал он.

Новосядлый также рассказал, что за это предусмотрено уголовное наказание. Речь идет о сроке от трех до пяти лет тюрьмы.

Руководитель ТЦК рассказал, что есть два вида повестки. Первый вид, когда адресату сообщили о приглашении в ТЦК для уточнения учетных данных. По его словам, за неявку по такой повестке предусмотрена административная ответственность.

Он также отметил, что за игнорирование так называемой "боевой" повестки наступает уже уголовная ответственность.

При этом известно, что наказание для уклонистов, которые предлагает новый законопроект, возможны только через суд. Поэтому ТЦК может обратиться в суд, чтобы наложить ограничения: арест банковских счетов и ценностей, которые хранятся в банках, ограничение прав на вождение машины.

Следовательно, с того момента, когда вручили повестку, надо явиться в ТЦК в течение 10 дней. Однако есть причины, оправдывающие неявку.

В частности, говорится о препятствии стихийного характера, болезнь призывника, действия страны-агрессора или другие обстоятельства, которые лишили возможности прибыть, смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника жены. Таким образом, об этих обстоятельствах надо сообщить в ТЦК.