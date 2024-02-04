ВОЙНА В Украине роССия ударила по Украине ракетами из КНДР: какие у них характеристики и чем опасны

2024-02-04 11:30


Военный эксперт ответил, сколько таких ракет может быть у КНДР.

Россия использовала для массированного воздушного удара по Украине ракеты из Северной Кореи. На вооружении КНДР имеет ракеты КN-23 и КN-24.

Их дальность оценивается в пределах 600 километров, рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, более подробных тактико-технических характеристик этих ракет нет. Но есть выводы западных экспертов о том, что эта ракета лучше российской.

Сколько таких ракет в КНДР тоже никто не знает, говорит Олег Жданов.

“Это закрытая страна, и там очень трудно добывать разведывательные данные. Тем более что они могут сотрудничать с Китаем. И, скорее всего, так и есть”, — рассказал военный эксперт.

Олег Жданов говорит, что сегодня нет несбиваемого вооружения.

“Если это крылатая ракета, она летит как самолет. Мы знаем, как с ней бороться. Если это баллистическая ракета, то чисто математика, и у нас есть комплексы. Да, их гораздо труднее перехватывать, потому что они очень скоростные, очень быстро улетают, особенно на малой дальности. Тем не менее, у нас есть средства — тот же Patriot, тот же SAMP/T, который способен сбивать баллистические ракеты”, — рассказал Олег Жданов.

Напомним, президент страны-агрессорки Владимир Путин угрожает Украине новым наступлением: Жданов ответил, может ли армия России реализовать его безумные идеи.

subscriber subscriber

Еще по теме

Циничный маневр: у Байдена бурно отреагировали на помощь Израилю без Украины

2024-02-04 08:30

Европа устала не от Украины, а от Орбана – Туск

2024-02-01 16:48

В ВСУ раскрыли, какие самолеты роССия держит на аэродроме "Бельбек" в Крыму

2024-02-01 16:05

роССияне заявили о захвате Табаевки под Купянском. В ВСУ опровергли

2024-01-29 19:15

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В Украине военные получат доплату к пенсии: кому выплатят деньги

2024-02-04 16:30

ВСУ продвинулись возле Бахмута — ISW

2024-02-04 14:30

В ТЦК объяснили, почему нельзя выбрасывать повестку: какое наказание за это грозит

2024-02-04 13:30

"Враг не прекращает штурмовать": Гуменюк о тактике оккупантов на левобережье Херсонщины

2024-02-04 12:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В Украине военные получат доплату к пенсии: кому выплатят деньги 2024-02-04 16:30
ВСУ продвинулись возле Бахмута — ISW 2024-02-04 14:30
В ТЦК объяснили, почему нельзя выбрасывать повестку: какое наказание за это грозит 2024-02-04 13:30
"Враг не прекращает штурмовать": Гуменюк о тактике оккупантов на левобережье Херсонщины 2024-02-04 12:30