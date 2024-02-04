ВОЙНА В Украине ВСУ продвинулись возле Бахмута — ISW

2024-02-04 14:30

 

В течение недели украинские силы продвинулись у Бахмута и продолжили позиционные боевые действия с российскими войсками.

Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Опубликованные 3 февраля кадры с геолокацией показывают, что элементы 85-й отдельной моторизованной бригады (2-й армейский корпус "ЛНР") наносят удары по украинским силам, действующим в лесистой местности к востоку от Клищиевки (юго-западнее Бахмута), которая, по предварительным оценкам ISW, была под контролем россиян.

Это говорит о том, что украинские войска недавно восстановили позиции в этом районе.
Российский источник утверждал, что российские войска продвигались по неопределенной дороге в направлении Ивановского (к западу от Бахмута) и захватили новые высоты к северу и северо-западу от Клещиевки, а украинские войска отбили несколько позиций к северу от Богдановки (к северо-западу от Бахмута).

Представитель Восточной группировки войск Украины капитан Илья Евлаш сообщил, что российское военное командование перебрасывает резервы на Бахмутское направление для прорыва украинских рубежей обороны к западу от Бахмута в направлении Времен Яр.
Напомним, Россия активно штурмует Бахмут и населенные пункты вблизи него с июля 2022 года. В декабре наступление усилилось.

В конце мая в Минобороны сообщали, что украинские военные продолжают контролировать окрестности Бахмута на юго-западной части и фактически вход в город. Тогда утверждалось, что украинские войска выполняют там важные задачи, которые не могут разглашать.

Генштаб 4 февраля сообщил, что на Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника неподалеку от Богдановки и Клищиевки Донецкой области.

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