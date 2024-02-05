Политика Помощь Украине: Джонсон заявил, что "похоронит" проект

2024-02-05 16:05

Спикер Палаты представителей США заявил, что представленный в Сенате законопроект якобы "еще хуже, чем он надеялся".

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что не поставит на голосование представленный в Сенате законопроект о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, в котором, в частности, предусмотрена помощь для Украины и Израиля. Об этом говорится в его сообщении в X (Twitter), опубликованном в понедельник, 5 февраля.

"Этот законопроект еще хуже, чем мы надеялись, и даже не близится к завершению пограничной катастрофы, которую создал президент", - утверждает американский политик.

По его словам, если этот законопроект дойдет до Палаты представителей, то он "умрет по прибытию".

Напомним, сенаторы США опубликовали соглашение по поводу границы, с которым связано выделение денег в поддержку Украины, Израиля и Тайваня.

Ранее сообщалось, что сенаторы США заключили соглашение об ограничении на границе, с которым связана поддержка Украины.