ВОЙНА В Украине Ситуация в Авдеевке критическая: где продвинулись роССияне

2024-02-05 18:26

Вражеские штурмовики прорвались к застройке со стороны так называемого Авдеевского карьера.

Ситуация в Авдеевке остается очень тяжелой. Враг якобы воспользовался облачной погодой, невозможностью качественной аэроразведки и таким образом зашел в город.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

Он говорит, что ситуация критическая, но не безнадежная.

"Я связался с нашими военными в городе, они просили себя не называть, но утверждают, что вражеские штурмовики прорвались к застройке со стороны так называемого Авдеевского карьера. Военные, с которыми я говорил, убеждены, что достаточно отправить на усиление хорошо подготовленные" до боя в городе резервы, и прорыв еще можно ликвидировать", – рассказал он.

Цаплиенко добавил, сейчас вопрос состоит в том, есть ли у нас такие резервы.

"Кстати, две недели назад именно так удалось нейтрализовать другой прорыв россиян в районе "Царской охоты". Я только что вернулся из района Авдеевки и Бахмута ситуация там крайне динамичная", — резюмировал он.

Накануне стало известно, что оккупационные войска России вошли в Авдеевку с северо-востока – ситуация в городе стала критической.

Анализ ISW

Аналитики отмечают, что российские войска недавно продвинулись восточнее Авдеевки на фоне длительных позиционных боев.

"Русские войска наступали в районе Авдеевского коксохимического завода на северо-западной окраине Авдеевки. Позиционные боевые действия продолжались северо-западнее Авдеевки в районе Новобахмутовки и Степного, в районе Авдеевского коксохимического завода на северо-западной околице на юго-восточной окраине Авдеевки, к западу от Авдеевки в районе Тоненькое и Северное, юго-западнее Авдеевки в районе Опросного, Первомайского, Невельское", — указано в сообщении.