ВОЙНА В Украине В Нидерландах готовят к отправке в Украину новую партию истребителей F-16

2024-02-06 08:25

В Нидерландах началась подготовка еще шести истребителей F-16 для Украины. Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в Twitter.

"Министерство обороны Нидерландов готовит к поставке Украине еще шесть истребителей F-16", – говорится в заявлении.

По ее словам, общее количество готовящихся для передачи украинской армии F-16 теперь составляет 24.

"Преимущество Украины в воздухе имеет важное значение для противодействия российской агрессии", – добавила министр.

Напомним, Нидерланды обещали 42 истребителя F-16 для Украины. В конце декабря правительство Нидерландов приняло решение о подготовке первых 18 самолетов F-16 к передаче нашему государству.

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