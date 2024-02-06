ВОЙНА В Украине В Нидерландах готовят к отправке в Украину новую партию истребителей F-16

2024-02-06 08:25

В Нидерландах началась подготовка еще шести истребителей F-16 для Украины. Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в Twitter.



"Министерство обороны Нидерландов готовит к поставке Украине еще шесть истребителей F-16", – говорится в заявлении.



По ее словам, общее количество готовящихся для передачи украинской армии F-16 теперь составляет 24.



"Преимущество Украины в воздухе имеет важное значение для противодействия российской агрессии", – добавила министр.



Напомним, Нидерланды обещали 42 истребителя F-16 для Украины. В конце декабря правительство Нидерландов приняло решение о подготовке первых 18 самолетов F-16 к передаче нашему государству.