ВОЙНА В Украине Разоблачен правоохранитель, который организовал схему переправки мужчин за границу

2024-02-07 11:21

На Львовщине разоблачен правоохранитель, который организовал схему переправки мужчин призывного возраста через границу.

Как сообщила пресс-служба ГБР, в 2019 году подозреваемый основал общество с ограниченной ответственностью, специализировавшееся на оптовой торговле, а в 2022 году мужчина устроился работать в правоохранительный орган, однако продолжил управлять компанией.

"В марте 2023 года фирма получила лицензию на международную автоперевозку грузов. Тогда у правоохранителя возникла "идея", кроме грузов, переправлять за границу еще и мужчин призывного возраста. Желающих нелегально попасть в Европу он регистрировал в системе Шлях как водителей компании", - говорится в сообщении.

Стоимость такой "услуги" начиналась с 5000 долларов США.

"С марта по август 2023 года пять "водителей" предприятия, которые якобы должны были доставлять гуманитарную помощь, выехали из Украины и не вернулись", - сообщили в ГБР.

Правоохранителя отстранили от исполнения обязанностей и взяли под круглосуточный домашний арест. Ему сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через границу. Санкция соответствующей статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет.