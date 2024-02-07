ВОЙНА В Украине От Работино осталось лишь название, роССияне активно штурмуют его, - военный

2024-02-07 16:48

Силы обороны стойко отражают вражеские атаки в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Впрочем, россияне не оставляют попыток вернуть контроль над этим населенным пунктом.

Об этом сообщил боец "Легиона Свободы" Константин Денисов в эфире телеканала "Эспрессо".

"Ребята отбивают контратаки россиян, используя разнообразную тактику и опыт. Россияне пытаются восстановить огневой контроль над Работино, и в дальнейшем вернуть контроль над этим населенным пунктом. К сожалению, от него осталось только название и обгоревшие стены гражданских домов. На момент полномасштабного вторжения в этом населенном пункте проживало около 500 жителей. Заминировав все в три ряда за 2022-2023 год, натыкав кучу техники, имея преимущество в воздухе, они все равно потеряли над ним контроль. Оккупанты очень хотят его вернуть, но у них ничего не получается", - подчеркнул Денисов.

По словам военного, за последние два месяца враг взял на вооружение тактику выжженной земли. Для этого россияне активно используют артиллерию, подгоняют "Солнцепек", чтобы нельзя было нигде спрятаться. Украинским воинам приходится вести оборону посреди голого поля.

Работино - что происходит в селе сейчас

Позиционные боевые действия также продолжались на Западе Запорожской области (вблизи Работиного и западнее Вербового), а также на восточном (левом) берегу Херсонской области в районе Крынок.

Российский "военкор" утверждал, что российские силы, действующие на Херсонском направлении, предпочитают локализацию и нанесение ударов по украинским операторам беспилотников.