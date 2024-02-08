ВОЙНА В Украине Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси посетил временно захваченную рашистами Запорожскую АЭС

2024-02-08 08:26

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси посетил Запорожскую АЭС, которая находится на временно оккупировавнной территории. Об этом он написал в Twitter.

"Во время своего четвертого визита на ЗАЭС провел оценку соблюдения пяти принципов защиты станции, а также состояния систем энергоснабжения и охлаждения, уровня квалификации персонала и т.д. Это – жизненно важные оценки безопасности и защищенности объекта, и здесь нет места для самоуспокоения" , – написал он.

В свою очередь, отдельные СМИ цитируют заявление Гросси о том, что сотрудники МАГАТЭ пока не собрали достаточной информации об обстрелах рашистами Запорожской АЭС. Он пообещал, что выводы будут обнародованы сразу же после того, как в его распоряжении будут достоверные сведения.

"Дело в том, что авторитет и доверие к МАГАТЭ зародились и были обеспечены еще задолго до начала этого конфликта, и мы просто не можем рисковать этой репутацией", - подчеркнул Гросси и выразил надежду, что ему удастся наладить диалог между Киевом и Москвой по безопасности на ЗАЭС.