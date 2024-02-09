ВОЙНА В Украине Минобороны вдвое увеличит количество проверяющих качество питания военных

2024-02-09 10:27

В 2024 году в рамках перехода на новую модель обеспечения войск продуктами Минобороны вдвое увеличит количество рабочих групп для проверки качества питания, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Замминистра обороны Виталий Половенко подчеркнул, что по всем зафиксированным нарушениям будут составляться соответствующие акты, а на зафиксированные нарушения будут оперативно реагировать и в министерстве, и непосредственно в воинских частях.

"Наша цель – дать четкий сигнал поставщикам: качество должно соответствовать нормам", - сказал замминистра обороны.

Напомним, в Министерстве обороны Украины в течение января предотвратили поставки более 362 тонн некачественных продуктов военным. В одну из воинских частей пытались привезти некачественную продукцию: в крупной партии поставщик хотел спрятать испорченные капусту, морковь, лук и мандарины.