Потери врага в войне против Украины быстро приближаются к 400 тысячам
2024-02-08 12:30
Потери рашистов в войне против Украины за сутки увеличились на 910 оккупантов. Общее число потерь врага с начала вторжения составляет 392 380 военных. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.02.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 392380 (+910) человек ликвидировано
- танков - 6383 (+11)
- боевых бронированных машин - 11899 (+20)
- артиллерийских систем - 9411 (+24)
- РСЗО - 980
- средства ПВО - 666 (+1)
- самолетов - 332
- вертолетов - 325 (+1)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7191 (+14)
- крылатых ракет - 1880 (+31)
- кораблей/катеров - 24
- подводных лодок - 1
- автомобильной техники и автоцистерн - 12513 (+27)
- специальной техники - 1505 (+8)
- керченских мостов - 1