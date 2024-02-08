ВОЙНА В Украине Потери врага в войне против Украины быстро приближаются к 400 тысячам

2024-02-08 12:30

Потери рашистов в войне против Украины за сутки увеличились на 910 оккупантов. Общее число потерь врага с начала вторжения составляет 392 380 военных. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.02.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 392380 (+910) человек ликвидировано
  • танков - 6383 (+11) 
  • боевых бронированных машин - 11899 (+20) 
  • артиллерийских систем - 9411 (+24) 
  • РСЗО - 980 
  • средства ПВО - 666 (+1)
  • самолетов - 332 
  • вертолетов - 325 (+1) 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7191 (+14) 
  • крылатых ракет - 1880 (+31) 
  • кораблей/катеров - 24 
  • подводных лодок - 1 
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12513 (+27)
  • специальной техники - 1505 (+8) 
  • керченских мостов - 1
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