ВОЙНА В Украине Потери врага в войне против Украины быстро приближаются к 400 тысячам

2024-02-08 12:30

Потери рашистов в войне против Украины за сутки увеличились на 910 оккупантов. Общее число потерь врага с начала вторжения составляет 392 380 военных. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.02.24 ориентировочно составили: