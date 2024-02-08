ВОЙНА В Украине Стало известно, где враг отчаянно пытается прорвать нашу оборону

2024-02-08 15:37

"Враг пытается прорвать нашу оборону в районе Часова Яра и прибегает к локальным действиям малыми штурмовыми группами под прикрытием дронов и артиллерии. Широко применяет дроны-камикадзе и использует средства радиоэлектронной борьбы. Ситуация напряженная, требует постоянного контроля за обстановкой и оперативного принятия решений непосредственно на местах", - говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ .

Указано, что командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский в очередной раз посетил воинские части и подразделения, держащие оборону на Бахмутском направлении.

Он заслушал командиров бригад по актуальной обстановке, провел оценку эффективности огневого поражения и рассмотрел новые способы повышения огневых возможностей украинских войск.

Также с командирами частей и подразделений он обсудил вероятную тактику действий и варианты дальнейшего развития боевых действий. После этого они вместе спланировали сценарии отпора агрессору и недопущение его продвижения вперед.

"По результатам работы на Бахмутском направлении генерал-полковник Сырский принял ряд решений. В частности, о сосредоточении основных усилий на угрожающих направлениях и применении маневра огневыми средствами", - отметили военные.

subscriber subscriber

Еще по теме

"Все в радиусе 30 километров горит" в ВСУ рассказали о ситуации на Бахмутском направлении

2024-02-06 20:04

ВСУ продвинулись возле Бахмута — ISW

2024-02-04 14:30

Буданов спрогнозировал, когда ВСУ пойдут в наступление

2024-02-01 17:37

В США сделали заявление о наступлении армии рф

2024-01-24 20:48

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Стало известно, какое оружие Эквадор передаст Украине через США

2024-02-08 19:15

ВСУ уничтожили вражеский вертолет "Аллигатор": названо направление

2024-02-08 18:26

роССияне пытаются прорваться к Часовому Яру: что там происходит

2024-02-08 16:48

Стало известно, где враг отчаянно пытается прорвать нашу оборону

2024-02-08 15:37
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Стало известно, какое оружие Эквадор передаст Украине через США 2024-02-08 19:15
ВСУ уничтожили вражеский вертолет "Аллигатор": названо направление 2024-02-08 18:26
роССияне пытаются прорваться к Часовому Яру: что там происходит 2024-02-08 16:48
Стало известно, где враг отчаянно пытается прорвать нашу оборону 2024-02-08 15:37