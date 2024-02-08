ВОЙНА В Украине Стало известно, где враг отчаянно пытается прорвать нашу оборону

2024-02-08 15:37

"Враг пытается прорвать нашу оборону в районе Часова Яра и прибегает к локальным действиям малыми штурмовыми группами под прикрытием дронов и артиллерии. Широко применяет дроны-камикадзе и использует средства радиоэлектронной борьбы. Ситуация напряженная, требует постоянного контроля за обстановкой и оперативного принятия решений непосредственно на местах", - говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ .

Указано, что командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский в очередной раз посетил воинские части и подразделения, держащие оборону на Бахмутском направлении.

Он заслушал командиров бригад по актуальной обстановке, провел оценку эффективности огневого поражения и рассмотрел новые способы повышения огневых возможностей украинских войск.

Также с командирами частей и подразделений он обсудил вероятную тактику действий и варианты дальнейшего развития боевых действий. После этого они вместе спланировали сценарии отпора агрессору и недопущение его продвижения вперед.

"По результатам работы на Бахмутском направлении генерал-полковник Сырский принял ряд решений. В частности, о сосредоточении основных усилий на угрожающих направлениях и применении маневра огневыми средствами", - отметили военные.