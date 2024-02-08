ВОЙНА В Украине роССияне пытаются прорваться к Часовому Яру: что там происходит

2024-02-08 16:48

Оккупанты предпринимают локальные действия малыми штурмовыми группами под прикрытием дронов и артиллерии.

Россияне пытаются прорвать нашу оборону в районе Часового Яра и прибегают к локальным действиям малыми штурмовыми группами под прикрытием дронов и артиллерии.

Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ.

"Враг пытается прорвать нашу оборону в районе Часового Яра и прибегает к локальным действиям малыми штурмовыми группами под прикрытием дронов и артиллерии. Широко применяет дроны-камикадзе и использует средства радиоэлектронной борьбы. Ситуация напряженная, требует постоянного контроля за обстановкой и оперативного принятия решений непосредственно на местах ", – говорится в сообщении.

Указано, что командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский в очередной раз посетил воинские части и подразделения, держащие оборону на Бахмутском направлении.

Он заслушал командиров бригад по актуальной ситуации, осуществил оценку эффективности огневого поражения и рассмотрел новые способы повышения огневых возможностей украинских войск.

Ранее сообщалось, что оккупанты приблизились к Часовому Яру Донецкой области примерно на 5-7 километров. РФ продолжает интенсивные наступательные действия в Купянском и Бахмутском направлениях и перегруппируется на Лиманском.