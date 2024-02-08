ВОЙНА В Украине Стало известно, какое оружие Эквадор передаст Украине через США

2024-02-08 19:15

Эквадор в рамках соглашения с Соединенными Штатами о передаче оружия советского производства в обмен на современное, передаст Америке зенитно-ракетные комплексы "Оса".

Как пишет Infodefensa, в США отправят шесть ЗРК SA-8B Gecko по классификации НАТО. Это и есть советские ЗРК ОСА-АКМ.

Соглашение Эквадора предусматривает не только поставки в США старых ЗРК в обмен на новые американские системы, а также процессы обучения, поддержки и поставок запасных частей. Однако какие именно системы будут переданы в Эквадор, не сообщается.

Известно, что машины, которые отдадут Украине, находятся на балансе боевого авиаполка №21 "Таура". Это либо вариант 9К33М2 ОСА-АК, либо вариант АКМ. В Эквадор эти ЗРК в свое время попали именно из Украины.

Издание добавляет, что хотя с начала вторжения РФ Украина потеряла 18 таких систем, три из них еще ремонтопригодны. Кроме того, ВСУ уничтожили шесть и захватили еще шесть таких ЗРК РФ.