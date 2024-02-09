Мир Госдеп США одобрил продажу Польше аэростатов, оснащенных новейшими радиолокационными системами

2024-02-09 15:37

Госдепартамент США дал согласие на продажу Польши для усиления системы ПВО аэростатов с радиолокационными системами примерно за 1,2 миллиарда долларов. Однако это решение должен еще утвердить Конгресс США, после чего могут начаться непосредственные американо-польские консультации по поводу продажи этих систем Варшаве. Об этом сообщает польское радио RMF24.

В Агентстве вооружения Польши подтвердили в Х, что Госдеп США дал согласие на приобретение Польшей аэростатических систем под кодовым названием BARBARA.

"В скором времени в Польше появится первая часть этого пазла - самолет SAAB 340 AEW", - говорится в сообщении.

СМИ отмечает, что речь идет об аэростатах, которые могут проводить мониторинг воздушного пространства с высоты четырех километров более эффективно, чем наземные станции. Радиус действия аэростатов несравнимо больше и достигает 400 километров. Польская армия сможет более эффективно выявлять самолеты, вертолеты, беспилотники, а также российские ракеты. Наполненные гелием аэростаты, соединенные с землей кабелями, они могут обнаруживать движение как на суше, так и в море.

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