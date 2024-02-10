ВОЙНА В Украине Кабмин разрешил ТЦК работать круглосуточно во время мобилизации и военного положения

2024-02-10 08:30

 

Кабинет министров внес изменения в положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки и позволил им работать круглосуточно во время военного положения и мобилизации.

Источник: представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram

Детали: Предусмотрено, что ТЦК будут иметь право круглосуточно:

Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях;

Организовывать с определенной периодичностью проведение медицинских осмотров и психологических обследований военно-врачебными комиссиями военнообязанных и резервистов (для районных ТЦК и СП);

Вести персонально-качественный учет призывников, военнообязанных и резервистов, учет транспортных средств, подлежащих передаче ВСУ и другим военным формированиям во время мобилизации и в военное время.

Что предшествовало: 6 февраля Верховная Рада утвердила указ президента Владимира Зеленского о продлении действия военного положения в Украине.

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