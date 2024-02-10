ВОЙНА В Украине ВСУ уничтожили почти тысячу роССиян и много техники

2024-02-10 16:30

Только за один день агрессоры потеряли на фронте 30 единиц бронетехники и 24 артиллерийские системы.

За минувшие сутки украинские военные уничтожили 980 российских оккупантов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке в субботу, 10 февраля.

Теперь общие потери живой силы противника с начала полномасштабной войны ориентировочно составляют 394 270 человек убитыми.

Другие боевые потери России:

танков - 6394 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 11942 (+21) ед,

артиллерийских систем - 9459 (+24) ед,

РСЗО - 981 (+0) ед,

средства ПВО - 666 (+0) ед,

самолетов - 332 (+0) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7235 (+26),

крылатые ракеты - 1881 (+0),

корабли/катера - 24 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 12579 (+28) ед,

специальная техника - 1512 (+3).

Напомним, Россия за время войны против Украины потеряла минимум 3 тысячи офицеров убитыми. Из них не менее 800 были в звании от майора и выше.