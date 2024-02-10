ВСУ уничтожили почти тысячу роССиян и много техники

Только за один день агрессоры потеряли на фронте 30 единиц бронетехники и 24 артиллерийские системы.
За минувшие сутки украинские военные уничтожили 980 российских оккупантов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке в субботу, 10 февраля.
Теперь общие потери живой силы противника с начала полномасштабной войны ориентировочно составляют 394 270 человек убитыми.
Другие боевые потери России:
Напомним, Россия за время войны против Украины потеряла минимум 3 тысячи офицеров убитыми. Из них не менее 800 были в звании от майора и выше.