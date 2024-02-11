Политика Сырский о заместителях: Имеют знания и опыт, который ускорит победу

2024-02-11 10:30

 

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что новоназначенные его заместители Вадим Сухаревский и Андрей Лебеденко, а также заместители начальника Генштаба Владимир Горбатюк, Михаил Драпатый и Алексей Шевченко имеют колоссальные знания и опыт, который ускорит победу Украины в войне.

Источник: Сырский в Telegram

Дословно: "Хочу поздравить новых заместителей начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины: бригадного генерала Владимира Дмитриевича Горбатюка, бригадного генерала Михаила Васильевича Драпатого, бригадного генерала Алексея Николаевича Шевченко.

А также моих новых заместителей, полковника Вадима Олеговича Сухаревского и полковника Андрея Валерьевича Лебеденко.

Все они являются опытными офицерами, имеющими колоссальные знания и опыт, который непременно ускорит нашу победу".

Что предшествовало: 10 февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что согласовал кандидатуры заместителей главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича.

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский 8 февраля назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженных сил Украины вместо Валерия Залужного.
  • 9 февраля Зеленский назначил руководителем Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майора Анатолия Баргилевича.
  • 10 февраля Кабинет министров уволил первого заместителя министра обороны Александра Павлюка, поскольку он уходит на другую должность. СМИ считают, что он станет главой Сухопутных войск вместо главнокомандующего Александра Сырского.
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