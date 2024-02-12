ВОЙНА В Украине В ВСУ дали оценку угрозы нового масштабного наступления врага на Харьков

2024-02-12 13:32

Вражеская армия пока не формирует мощную группировку для наступления на Харьков, однако Силы обороны Украины укрепляют оборонительные рубежи недалеко от города.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Оперативно-стратегической группировки войск Хортица Илья Евлаш в эфире национального телемарафона.

"На самом деле, сейчас мы не отмечаем достаточно таких мощных каких-то формирований, наступательных группировок. Да, это возможно есть локальные какие-то усиления, однако шансов на то, что они пойдут и будут иметь какой-то успех, у них нет, поскольку Харьков еще в начале полномасштабного вторжения продемонстрировал, что это украинский город", – сообщил руководитель пресс-службы ОСГВ "Хортица" Илья Евлаш в эфире телемарафона.

Он также добавил, что в случае наступления рашистов не будет иметь шансов на успешную реализацию своих планов: "У противника на этом направлении не будет никаких шансов. Наши Силы обороны готовы к любому развитию событий, постоянно отслеживается любое перемещение оккупантов даже вдоль линии фронта".