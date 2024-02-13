ВОЙНА В Украине Во Львове начал работать первый в Украине центр рекрутинга в армию - к ТЦК он не имеет отношения

2024-02-13 12:27

Во Львове заработал первый в Украине центр рекрутинга в армию.

"В центре можно узнать всю актуальную информацию о вакансиях в армии, пообщаться с представителями бригад и выбрать желаемую профессию в армии. Центр будет работать по адресу: ул. Костя Левицкого, 67. В дальнейшем такие центры должны заработать по всей Украине", – говорится в сообщении Министерства обороны.

Утверждается, что центр не имеет отношения к территориальным центрам комплектования, а рекрутеры – не военнослужащие. Повесток там не будут вручать, а будут предоставлять консультации желающим.

В Минобороны отметили, что в центре ежедневно будут работать рекрутеры, которые будут проводить собеседования с кандидатами, будут предоставлять информацию о вакансиях в армии, проводить консультации и тесты по профориентации.

После согласования кандидатуры на определенную вакансию, кандидата направят в ТЦК с пакетом документов для дальнейшего оформления, прохождения необходимых процедур и медицинского осмотра, направление на базовую военную подготовку, которое длится один месяц и, при необходимости, профессиональную подготовку. После подготовки военнослужащего направят в часть для прохождения военной службы", – отметили в Минобороны.