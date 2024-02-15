ВОЙНА В Украине Современное оружие помогает побеждать роССию, но Украину подводят регулярные задержки, - ISW

2024-02-15 16:05

Украина продолжает пытаться компенсировать российское превосходство в живой силе и материально-технических средствах, используя более современные системы и оборудование. Однако эти усилия подрывают регулярные задержки в оказании помощи западным странам.

Об этом сообщает Институт изучения войны, ссылаясь на слова заместителя министра обороны Украины, генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка. Он заявил что Украина не может конкурировать с агрессором по количеству артиллерийских снарядов, танков и солдат, которые враг может производить. При этом наша страна может достичь преимущества на поле боя, используя высокотехнологичное оружие.

Как отмечает Гаврилюк, ВСУ доказали, что хорошо подготовленная армия с более совершенным вооружением может одержать победу над противником с численным превосходством в живой силе и технике. Лучшие ударные возможности Сил обороны позволяли ослаблять логистику и боевой потенциал оккупантов.

Особенно заместитель министра отметил украинские усилия по широкой интеграции возможностей ударных беспилотников в ВСУ и подчеркнул, что Украина нацелена постепенно увеличивать соотношение машин к людям на поле боя.

По его словам, прогресс Украины в расширении использования беспилотников не заменяет потребности войска в современных артиллерийских системах и других дальнобойных средствах. Война в Украине демонстрирует, что ключевую роль на поле боя играет артиллерия, а большинство российских потерь обеспечили украинские РСЗО и артиллерийские подразделения.

В то же время беспилотники имеют некоторые преимущества над артиллерией, в частности в стоимости. Однако они более уязвимы к внешним факторам, таким как РЭБ и природные условия. Гаврилюк добавил, что БПЛА, которыми сейчас владеют украинские войска, не способны давать нужный эффект на поле боя, который может обеспечить артиллерия - например, уничтожение полевых укреплений или вражеской бронетехники.

Чиновник рассказал, что Украине следует сосредоточиться на комбинированных операциях с использованием беспилотников и артиллерийских систем, чтобы повысить точность ударов и сохранить боеприпасы.

"Способность Украины проводить такие комбинированные операции пока зависит от западных поставок артиллерийских снарядов, и Гаврилюк признал, что дефицит снарядов продолжает влиять на украинские возможности и заставляет Украину корректировать оперативные планы", - подытожили аналитики.

Война в Украине - поставка боеприпасов

Bild недавно написал, что Украине нужно более двух миллионов снарядов в год.

Ветеран АТО и военный эксперт Евгений Дикий заявил, что по всей линии фронта фиксируется значительный "снарядный голод". По его словам, первой жертвой может стать Авдеевка.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что в мире все еще очень много артиллерийских снарядов. Надо утроить усилия для того, чтобы с их складов привозить эти снаряды в Европу.