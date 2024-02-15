ВОЙНА В Украине Умеров о результатах "Рамштайна": Дронов будет больше, F-16 – по графику

2024-02-15 20:04

Министр обороны Рустем Умеров проинформировал о результатах 19-го заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Источник: Умеров в Facebook

Детали: По словам министра обороны Украины, это были "плодотворные переговоры в рамках Коалиции возможностей".

Официально начала работу коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны: уже присоединились 15 стран. Умеров поблагодарил Германию, Францию и США за лидерство.

"Артиллерийские системы и снаряды - на повестке дня. В частности, совместное производство. Работаем над этим, уже есть результаты", - заверил министр.

Относительно поступления современных истребителей F16. По словам главы МОУ "идем по графику в рамках всех договоренностей с партнерами".

Будет усиливаться взаимодействие с партнерами в вопросе беспилотных систем. Сейчас официально запустили работу Коалиции дронов. Уже восемь стран присоединились - Швеция, Великобритания, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия.

Прямая речь: "Отдельная благодарность Соединенным Штатам и министру обороны Ллойду Остину, который председательствовал на заседании.

Поддержка партнеров есть. Работаем, чтобы выбить россиян с наших территорий - как на земле, так и в море, и на небе".