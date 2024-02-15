ВОЙНА В Украине За сутки произошло 83 боестолкновения с врагом, оккупанты продолжают атаковать Авдеевку

2024-02-15 13:35

За прошедшие сутки на фронте произошло 83 боестолкновения. Захватчики продолжают штурмовать Авдеевку Донецкой области и ряд близлежащих населенных пунктов. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ 15 февраля.



В общей сложности рашисты нанесли четыре ракетных и 106 авиационных ударов, совершили 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.



На Купянском направлении защитниками была отражена атака врага возле Ивановки Харьковской области.



На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаку в районе Тернов Донецкой области, где противник пытался прорвать оборону наших войск.



На Бахмутском направлении украинские воины отразили четыре атаки вблизи Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области, где оккупанты пытались улучшить тактическое положение.



На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Воины ВСУ стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, военные за прошедшие сутки отбили 34 атаки россиян вблизи Авдеевки и еще шесть атак возле Северного и Невельского Донецкой области.



На Марьинском направлении защитники продолжают сдерживать противника недалеко от Красногоровки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг более 20 раз пытался улучшить тактическое положение.



На Новопавловском направлении Силы обороны отразили атаку оккупантов южнее Золотой Нивы Донецкой области.



На Запорожском направлении защитниками были отбиты три атаки россиян западнее Вербового и Работино Запорожской области.



На Херсонском направлении защитники продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, оккупанты не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил семь безуспешных штурмовых действий.



За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и по трем зенитно-ракетным комплексам оккупантов.



Подразделениями ракетных войск нанесены удары по шести районам сосредоточения личного состава, пяти артиллерийским средствам, трем складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, трем средствам радиоэлектронной борьбы противника.