ВОЙНА В Украине Украинская разведка уничтожила вражескую радиолокационную станцию вместе с персоналом

2024-02-15 14:29

Спецназ группы Главного управления разведки Министерства обороны Гуси-9 нанес удары по вражеской радиолокационной станции Каста-2Е2. Станцию сожгли в районе российско-украинской границы, сообщила пресс-служба ГУР.

Отмечается, что в результате огневого поражения российская Каста-2Е2 выведена из строя, а обслуга РЛС понесла потери.

По данным разведки, до удара украинских разведчиков радиолокационный комплекс врага осуществлял мониторинг воздуха над Харьковской, Сумской областями Украины, а также над Белгородской и, вероятно, Курской и Воронежской областями московии.

Каста-2Е2 - подвижная трехкоординатная РЛС дециметрового диапазона кругового обзора, предназначенная для контроля над воздушным пространством, определения координат и распознавания воздушных целей.

Напомним, за прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 950 оккупантов, девять танков, 54 артиллерийские системы и 33 БПЛА.