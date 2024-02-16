ВОЙНА В Украине Данило Гетманцев заявив, що коштів на мобілізацію 400-500 тисяч солдатів в бюджеті нема

2024-02-16 16:31

Для мобілізації 400-500 тис солдатів потрібно буде знайти 720 млрд грн. Доведеться приймати непопулярні рішення, — голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев.

"Це величезні гроші. І де їх взяти – це велике питання. Не виключаю, що будуть пропозиції щодо перегляду доходної частини бюджету.

Тут слід розуміти, що з одного боку, економіка справді не має потенціалу для підвищення ставок податків, але з іншого
боку, коли йдеться про фінансування армії, а значить про забезпечення найголовнішої цінності – безпеки життя, — добрих і "популярних" рішень в уряду не залишається. Є тільки складні".

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