Экономика З 1 жовтня в Україні відновлюються штрафи за торгівлю без касових апаратів, — Гетьманцев

2023-08-08 11:33

З 1 жовтня в Україні відновлюються штрафи за торгівлю без касових апаратів. Про це повідомив голова комітету ВРУ Данило Гетьманцев.

"Я хочу звернутися до підприємств торгівлі щодо встановлення касових апаратів. З 1 жовтня буде введено великі штрафи за невстановлення цих апаратів. Перевірки касових апаратів відновлено".

Сума штрафу залежить від суми чека та кількості виявлених порушень. Перше порушення: 100% від суми продажу товарів, робіт чи послуг, скоєних із порушеннями. Друге та такі порушення: 150% від суми продажу товарів, робіт чи послуг, скоєних із порушеннями.