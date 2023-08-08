З 1 жовтня в Україні відновлюються штрафи за торгівлю без касових апаратів, — Гетьманцев

З 1 жовтня в Україні відновлюються штрафи за торгівлю без касових апаратів. Про це повідомив голова комітету ВРУ Данило Гетьманцев.
"Я хочу звернутися до підприємств торгівлі щодо встановлення касових апаратів. З 1 жовтня буде введено великі штрафи за невстановлення цих апаратів. Перевірки касових апаратів відновлено".
Сума штрафу залежить від суми чека та кількості виявлених порушень. Перше порушення: 100% від суми продажу товарів, робіт чи послуг, скоєних із порушеннями. Друге та такі порушення: 150% від суми продажу товарів, робіт чи послуг, скоєних із порушеннями.