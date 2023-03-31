Экономика Бензин и дизтопливо заметно подорожают - с 1 июля вернут акцизы и почти в три раза увеличат НДС

2023-03-31 18:28

Глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетьманцев заявил, что снижение налога на добавленную стоимость (НДС) на топливо после начала войны до 7% было ошибочным решением, и с июля его вернут на прежний уровень в 20%. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

"Вспомните решение начала 2022 года об отмене акциза и уменьшении ставки НДС до 7% на топливо. Оно привело к выходу рынка в белую? Нет! Нелегальные бочки выросли как грибы после дождя", - отметил он.

По словам Гетманцева, с 1 июля НДС на топливо восстановится до довоенных ставок, которые были на уровне 20%.

"Я считаю, что снижение этих ставок было огромной ошибкой. Это абсолютно никак не повлияло на цену топлива. Это только повлияло на заработок трейдеров", - заявил Глава финансового комитета Верховной рады.

Напомним, в марте прошлого года Рада снизила налоги и сняла акциз на топливо.