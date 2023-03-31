Экономика Бензин и дизтопливо заметно подорожают - с 1 июля вернут акцизы и почти в три раза увеличат НДС

2023-03-31 18:28

Глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетьманцев заявил, что снижение налога на добавленную стоимость (НДС) на топливо после начала войны до 7% было ошибочным решением, и с июля его вернут на прежний уровень в 20%. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

"Вспомните решение начала 2022 года об отмене акциза и уменьшении ставки НДС до 7% на топливо. Оно привело к выходу рынка в белую? Нет! Нелегальные бочки выросли как грибы после дождя", - отметил он.

По словам Гетманцева, с 1 июля НДС на топливо восстановится до довоенных ставок, которые были на уровне 20%.

"Я считаю, что снижение этих ставок было огромной ошибкой. Это абсолютно никак не повлияло на цену топлива. Это только повлияло на заработок трейдеров", - заявил Глава финансового комитета Верховной рады.

Напомним, в марте прошлого года Рада снизила налоги и сняла акциз на топливо.

subscriber subscriber

Еще по теме

Эстония запретила ввозить на свою территорию из рф бензин даже в канистрах

2023-02-08 15:38

Рада отменила уплату НДС и пошлин на генераторы и Starlink

2022-12-13 16:00

Какой бензин заливать в генератор, а какой нельзя ни в коем случае: список характеристик

2022-12-05 18:30

документ Впервые за время войны в Украине проверили качество бензина А-95 на АЗС - выяснилось, что...

2022-09-16 19:31

Еще новости в разделе "Экономика"

Бензин и дизтопливо заметно подорожают - с 1 июля вернут акцизы и почти в три раза увеличат НДС

2023-03-31 18:28

Джо Байден заявил, что кризис в банковской сфере США резко пошел на спад

2023-03-30 11:34

Доллар и евро в Украине продолжают дешеветь - точный курс валют на сегодня

2023-03-29 13:34

Курс валют на сегодня: в Украине продолжают дешеветь доллар и евро

2023-03-28 14:32
Все статьи раздела "Экономика"

Экономика

Бензин и дизтопливо заметно подорожают - с 1 июля вернут акцизы и почти в три раза увеличат НДС 2023-03-31 18:28
Джо Байден заявил, что кризис в банковской сфере США резко пошел на спад 2023-03-30 11:34
Доллар и евро в Украине продолжают дешеветь - точный курс валют на сегодня 2023-03-29 13:34
Курс валют на сегодня: в Украине продолжают дешеветь доллар и евро 2023-03-28 14:32