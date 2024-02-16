Мир Ученый из Гарвардского университета нашел конкретные доказательства существования инопланетных технологий

2024-02-16 22:12

"Охотник за инопланетянами" Ави Леб из Гарвардского университета в США заявил, что имеет новые доказательства того, что обнаруженные на дне Тихого океана металлические сферы являются инопланетной технологией, пишет Futurism.

Ави Леб опубликовал новое исследование об изучении сотен металлических сфер, обнаруженных им и его командой в прошлом году на дне Тихого океана.

Он считает, что результаты исследования повышают возможность того, что эти обломки могли быть частью космического аппарата, который создала внеземная цивилизация.

"Этот внеземный аппарат мог походить на один из зондов Вояджер, который был отправлен на исследование Солнечной системы почти 50 лет назад и давно покинул ее пределы. Новое исследование ученого касается еще одного межзвездного объекта, упавшего на Землю, хотя и не вполне. Этот метеорит под названием IM1 упал в Тихий океан недалеко от Папуа-Новой Гвинеи почти 10 лет", - сказал исследователь.

Он утверждает, что представил новое исследование, чтобы заставить замолчать скептиков, ведь новые результаты показывают, что химический состав сфер отличается от любого известного материала в Солнечной системе. Анализ показал, что эти объекты прибыли к нам точно не из солнечной системы.

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