Политика В США сделали заявление о поддержке Украины

2024-02-18 10:30

Вице-президент США Камала Харрис подчеркивает, что США будут продолжать поддерживать Украину, а Россия заплатит за содеянное. Об этом она сказала во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"В Мюнхене два года назад многие считали, что Киев рухнет, и что это вопрос нескольких дней. И благодаря мужеству украинского народа, и поддержке коалиции из 50 стран во главе с США Киев остается свободной столицей", - отметила Харрис.

Она отметила, что в своей борьбе Украина достигла чрезвычайных результатов и чрезвычайного успеха.

"Экономика России в десять раз преувеличивает экономику Украины, население - втрое. И вооруженные силы, которые когда-то считались вторыми в мире. Вы демонстрируете силу перед лицом нападения России, вы восстановили более половины территории, которую Россия захватила в начале этого конфликта. И вы смогли нанести непоправимый ущерб Черноморскому флоту России", - сказала вице-президент.

Кроме того, добавила она, Украина, в частности продолжает производить собственную электроэнергию, несмотря на чрезвычайные атаки против гражданской инфраструктуры.

"Вы получаете помощь для интеграции Украины с Западом. Наша коллективная мощь является залогом неуспеха Путина. Мы остаемся в поддержке вашей страны, и в стратегических интересах США остается продолжать нашу эту поддержку", - подчеркнула Харрис.

Вице-президент отметила, что таким агрессорам как президент России Владимир Путин нужно демонстрировать, что чужую землю нельзя безнаказанно захватывать.

"Мы остаемся объединены в поддержке Украины. Сегодня президент Зеленский, вы и я очень плодотворно пообщались о текущей поддержке США и международного сообщества Украины. И мы говорили о поддержке Украины на поле боя", - сказала она.

Кроме того, Харрис добавила, что накануне она отмечала, что "есть двухпартийная поддержка в обеих палатах со стороны США Украины".

"Президент Байден и я будем продолжать работать над обеспечением тех ресурсов, которые Украине нужны для успеха. Мы будем продолжать поддерживать ваши усилия для получения справедливого мира. Мира на справедливых условиях. Мы придерживаемся принципа, что Россия заплатит за то, что она сделала, за то, что она совершила. И мы увидим Украину на выходе из этой войны как страну свободную, демократическую и независимую", - подчеркнула Харрис.